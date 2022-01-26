عمرة رجب.. 4 شروط قبل السفر إلى السعودية لأداء المناسك

07:00 ص الأربعاء 26 يناير 2022
عمرة رجب.. 4 شروط قبل السفر إلى السعودية لأداء المناسك

العمرة

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كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، عن الشروط الخاصة قبل السفر إلى السعودية، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ولقاحات كورونا.

ومن المقرر، أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، على أن تنطلق أولى الرحلات من مصر مطلع شهر فبراير المقبل.

ويرصد "مصراوي" 4 شروط قبل السفر إلى المملكة وفقا لشركة مصر للطيران على النحو التالي:

شروط قبل السفر

1 - تلقي جرعة اللقاح المعتمدة والجرعة التعزيزية لمن مـر عليه 6 أشهر من تلقيه الجرعة الأخيرة.

2 - استخراج شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان، تفيد بخلو المعتمر من أي أمراض مزمنة.

3 - إجراء جرعة تحليل PCR قبل السفر بـ 72 ساعة، من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان

4- توقيع إقرار بالاطلاع على الاشتراطات الصحية المقررة في مصر والسعودية، على أن يكون هذا الإقرار شاملا البيانات التفصيلية للمعتمر.

اللقاحات المعتمدة بالسعودية

(فايزر- أسترازينيكا - مودرنا - جونسون)، ويمكنهم الدخول للمملكة دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي.

وتتحمل غرفة شركات السياحة، تكلفة إجراء التحليل نيابة عن شركة السياحة المنفذة لبرنامج العمرة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ناقش مؤخرا مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم ١٤٤٣هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي الموافق شهر فبراير المقبل.

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