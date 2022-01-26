تبدأ من قبل الظهر.. الأرصاد تتوقع سقوط الأمطار على القاهرة الأربعاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يوم الأربعاء سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على القاهرة.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الأمطار على القاهرة ستكون من خفيفة إلى متوسطة تبدأ من قبل الظهر وتستمر طوال اليوم على فترات متقطعة.

وأكدت، أن الطقس غدا سيكون شديد البرودة على مدار الـ24 ساعة، وتنخفض الحرارة لـ12 درجة نهارا على القاهرة و5 درجات ليلا، وتنشط الرياح بشكل ملحوظ حيث تكون 50 كيلومتر، وتصل لـ70 كيلو متر على البحر المتوسط.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سرعة الرياح تعمل على تقليل الاحساس بالحرارة بحوالي درجتين تقريبا.

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