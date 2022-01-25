أبرد يوم في الشتاء.. الأرصاد تُحذر: ثلوج وحبات برد على 5 محافظات غدًا

08:21 م الثلاثاء 25 يناير 2022
أبرد يوم في الشتاء.. الأرصاد تُحذر: ثلوج وحبات برد على 5 محافظات غدًا

ارسيفية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد يشهد فرصًا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على العديد من المناطق.

ولفتت غانم في تصريحات لمصراوي، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، في حين تشهد محافظات الإسكندرية والبحيرة وسانت كاترين ومطروح والسواحل الشمالية سقوط ثلوج وحبات البرد.

وأكدت أن الأمطار تصل للقاهرة وستكون من خفيفة إلى متوسطة تبدأ من قبل الظهر وتستمر طوال اليوم على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على مدار الـ24 ساعة، وتنخفض الحرارة لـ12 درجة نهارا على القاهرة و5 درجات ليلا، وتنشط الرياح بشكل ملحوظ حيث تكون 50 كيلومتر، وتصل لـ70 كيلو متر على البحر المتوسط.

وأوضحت غانم أن سرعة الرياح تعمل على تقليل الإحساس بالحرارة بحوالي درجتين تقريبا.

وتابعت: "سبب تراجع الحرارة والإحساس الشديد بالبرد القارس نتيجة الكتل الهوائية القادمة من تركيا واليونان، وهذا سيكون أبرد يوم في الشتاء حتى الآن"، طالبة ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم.

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