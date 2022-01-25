رشا الفوال تحصد جائزة أحمد فؤاد نجم في الدراسات الأدبية

القاهرة - مصراوي:

حصدت الباحثة رشا الفوال جائزة أحمد فؤاد نجم، فرع الدراسات الأدبية، عن كتاب "هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم".

وانطلق حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، في دورتها الثامنة، في الجامعة الأمريكية بالتحرير، بعد تأجيل الحفل الذي كان يقام يوم 3 ديسمبر، من كل عام، تزامنا مع ذكرى رحيل أحمد فؤاد نجم، وذلك لتعذر حجز مكان مناسب لإقامة الحفل، فى ظل ظروف التخوف من انتشار فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم.

وتنقسم جائزة «أحمد فؤاد نجم» إلى شقين، الأول هو فئة الأعمال الشعرية المدونة بـ«العامية المصرية»، والثانية هي فئة «الأعمال النقدية».