مستقبل وطن يفصل نائبًا بالشيوخ بسبب تعديه بالضرب على سيدة

07:10 م الثلاثاء 25 يناير 2022
مستقبل وطن يفصل نائبًا بالشيوخ بسبب تعديه بالضرب على سيدة

حزب مستقبل وطن

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القاهرة - مصراوي:

قرر حزب مستقبل وطن، فصل النائب مصطفى محمد سليمان حسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيا من عضوية الحزب؛ بسبب تعديه بالضرب على إحدى السيدات.

وقال الحزب -في بيان اليوم- إن القرار يأتي في إطار الحرص على ترسيخ المبادئ الأخلاقية والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

وكلف الحزب، الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه.

وأكد الحزب، أن اتخاذه لتلك القرارت الفورية والعائلة تجاه النائب جاء في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجا عن المألوف في أوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر وذلك لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها مما يعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.

مجلس الشيوخ اعتداء بالضرب حزب مستقبل وطن فصل النائب مصطفى محمد سليمان

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