"التعليم" توجه بتنظيم زيارات ميدانية للطلاب لمشروعات "حياة كريمة"

07:03 م الثلاثاء 25 يناير 2022
"التعليم" توجه بتنظيم زيارات ميدانية للطلاب لمشروعات "حياة كريمة"

وزارة التربية والتعليم

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كتب - أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمشروعات "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف نشر الوعي بين طلاب المدارس، وإدراكهم للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من مشروعات تنموية قومية، والتي تعتبر بمثابة الطفرة التي ستعتمد عليها الأجيال الحالية والقادمة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنه تم إرسال خطابات إلى المديريات التعليمية لتنظيم هذه الزيارات لتوعية الطلاب بالمشروعات التنموية القومية ومشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا والآولى بالرعاية.

وزارة التربية والتعليم مشروعات حياة كريمة طلاب المدارس مشروعات تنموية

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