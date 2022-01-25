"صحة الشيوخ" تستكمل مناقشة القضية السكانية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وذلك بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستماع لرؤية الوزارة في كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية وتقديم المقترحات والحلول من وجهة نظر وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة إجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية، حيث إستمعت اللجنة لرؤية وزارة الاوقاف بحضور الدكتور مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.​