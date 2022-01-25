مجلس النواب يوافق نهائيا على 5 مشروعات قوانين

12:21 م الثلاثاء 25 يناير 2022
مجلس النواب يوافق نهائيا على 5 مشروعات قوانين

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد

مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

مشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

مشروع قانون صندوق السياحة والآثار.

مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت".

وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفي المالية الضبطية القضائية.

وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة في منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة.​

مجلس النواب مشروعات قوانين حنفي جبالي قانون المالية الموحد

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