مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المنشآت الفندقية في مجموعه

12:09 م الثلاثاء 25 يناير 2022
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المنشآت الفندقية في مجموعه

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموعه.

وقرر رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

ووجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمجلس النواب، لجهوده في دعم السياحة، وإقرار قانون المنشآت السياحية، وكذلك إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.​

حنفي جبالي المنشآت السياحية وزير السياحة والآثار مجلس النواب خالد العناني صندوق دعم السياحة والآثار

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