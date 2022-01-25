فتاوى النوازل وفقه الدولة.. الإفتاء تعلن مؤلفاتها بالدورة الجديدة لمعرض الكتاب

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الدورة 53 بمجموعة متميزة من الإصدارات في جناحها الخاص.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أنها ستعرض إصدارتها في صالة 4 جناح B36 والتي تأتي استكمالًا لاستراتيجية دار الإفتاء التي تبنتها منذ سنوات لنشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة من خلال إصدارات الدار التي تتبنى الفكر الوسطي والمنهجية العلمية المنضبطة.

وقال محمد فايد -مدير عام الإصدارات، إن دار الإفتاء تحرص كل عام على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يعد فرصة كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات، حيث تقدم إصداراتها بأسعار في متناول الجميع.



وأوضح مدير الإصدارات بدار الإفتاء، أن جناح الدار بمعرض الكتاب هذا العام يضم العديد من إصدارات الدار التي سيتم عرضها، ومن أبرز هذه الإصدارات كتاب: "فتاوى النوازل .. وباء كورونا" للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، و"القضايا المتعلقة بذوي الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء"، "قضايا فقه الدولة"، "وقضايا تشغل الأذهان"، وموسوعة دليل الأسرة في الإسلام بجزأيها، و"تنظيم النسل وتحديده في الإسلام"، وموسوعة "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية"، و"أحكام المسنين"، و"فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام".

وأشار فايد إلى أنه من بين الإصدارات كذلك كتاب "فتاوى وأحكام المعاملات المالية"، و"الفتاوى الطبية"، و"فتاوى الشباب"، و"الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب"، و"الجهاد: مفهومه وضوابطه وأحكامه"، و"القضايا المتعلقة بالجندية" و"العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من واقع فتاوى دار الإفتاء"، وموسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد فرج السنهوري" في 13 مجلدًا، و"موسوعة السياسة الشرعية"، و"ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل"، وغيرها الكثير من الإصدارات المتنوعة التي تغطي كافة التساؤلات التي قد ترد إلى أذهان القراء والباحثين بما يحقق منهج واستراتيجية دار الإفتاء المصرية في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة ومواجهة التطرف الفكري بكل أشكاله وصوره .