هل أطلقت هيئة الأرصاد اسم "هبة" على موجة التقلبات غدا الأربعاء؟ مسئول يرد

12:06 م الثلاثاء 25 يناير 2022
هل أطلقت هيئة الأرصاد اسم "هبة" على موجة التقلبات غدا الأربعاء؟ مسئول يرد

التقلبات الجوية

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كتب- مصراوي:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن تعرض مصر للعاصفة الثلجية "هبة" غدا الأربعاء، وحقيقة تسمية موجة التقلبات غدا بنفس الاسم.

وقالت غانم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن العاصفة "هبة" هي عاصفة ثلجية في بلاد الشام من الأسبوع الماضي.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر تشهد غدا حالة من التقلبات الجوية على كافة الأنحاء فضلا عن تراجع درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من التقلبات في الأحوال الجوية تشهدها غدا معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط يدفع كميات كبيرة من الرطوبة والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا وتمتد للداخل أيضًا.

كما تنشط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء على إثر دخول الكتلة الباردة.

التقلبات الجوية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء درجات الحرارة الأرصاد الجوية عاصفة ثلجية

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