6 أهداف لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد

01:00 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
6 أهداف لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى

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كتب- نشات علي:

عرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وأكدت علي خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون المعروض له مبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

4- تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق.

قانون المنشآت الفندقية لجنة السياحة مجلس النواب نورا علي

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