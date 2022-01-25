مدير "المحاصيل السكرية" يكشف تفاصيل الاعتماد على تكنولوجيا الشتلات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن حسني العش مدير معهد المحاصيل السكرية، إن مشروع شتلات القصب لا يتوقف فقط على مضاعفة الإنتاجية الخاصة بمحصول زراعة القصب؛ بل على إنتاج محاصيل أخرى مثل الفراولة والزيتون وغيرها من المحاصيل التي تزرع عبر الشتلات، مشيرًا إلى أن الإنتاجية الإجمالية لتوطين هذه التقنية ستشمل 400 مليون شتلة.

وأضاف حسني في معايشة خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة تسعى لإنتاج 4 شتلات لكل مواطن مصري، لافتًا إلى توطين هذه التكنولوجيا سيضيف قوة إنتاجية لمصر ويمكن تصدير هذه الشتلات للخارج حيث إن مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا التي ستمتلك هذه التكنولوجيا.

وتابع مدير معهد المحاصيل السكرية: "ننشأ حاليًا 7 محطات تحمل عنوان المصانع الحيوية، وهي محطات مميكنة توفر الجهد والعمالة والتكلفة"، مؤكدًا أن هذه المصانع ستكون جميعها في محافظات الصعيد.

وأشار إلى تطبيق نظام ري حديث خاص بمحصول القصب يدعى "الري الممطر"، مضيفًا: "زراعة الشتلات تربح الفلاح 19 ألف جنيه عكس الزراعة التقليدية".