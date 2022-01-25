الخميس.. "رحلة الزمن الجميل" يعود من جديد على خشبة مسرح العرائس

12:30 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
الخميس.. "رحلة الزمن الجميل" يعود من جديد على خشبة مسرح العرائس

مسرح العرائس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


(أ ش أ):

أعلن الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، عودة العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في موسم جديد يبدأ من يوم الخميس المقبل، ويستمر حتى يوم 19 فبراير المقبل.

"رحلة الزمن الجميل" من العروض المسرحية المتميزة والهادفة التي أنتجتها فرقة مسرح القاهرة للعرائس إحدى فرق البيت الفني للمسرح، وقُدم في أكثر من موسم مسرحي ناجح، حيث تم تقديمه لأكثر من 100 ليلة عرض، وذلك وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية المسموح بها في المسرح والتباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

تدور أحداث المسرحية حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعوني ليتعرفوا على تاريخ مصر القديم والعصور المختلفة، ويعد العرض من الأعمال المهمة التي تعمق فكرة الانتماء لدى الأطفال، وتظهر كيف كان "الأجداد" الفراعنة يقومون ببناء وتشييد بلدهم بحب، وهو نموذج يقدمه العرض ليقتدي به الأطفال، وحثهم على الانتماء وحب الوطن.

"رحلة الزمن الجميل" من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجي شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

هذا المحتوى من

Asha
مسرح العتبة مسرح العرائس محمد نور رحلة الزمن الجميل

الخبر التالى:

"الشهر العقاري" يثير الجدل بتشريعية النواب.. واللجنة ترجئ نظر تعديلات الحكومة على القانون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1651

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

22396

إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|الصحة: تسجيل 1651 إصابة جديدة بكورونا .. و 28 حالة وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا