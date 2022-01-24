الأرصاد عن طقس اليومين المقبلين: مزيد من البرودة

10:48 م الإثنين 24 يناير 2022
الأرصاد عن طقس اليومين المقبلين: مزيد من البرودة

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في تسجيل انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، حيث يرجع ذلك إلى الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، لافتة إلى أنه يوجد عوامل كثيرة لزيادة الإحساس بالبرودة أهمها نشاط الرياح ونسب الرطوبة المنخفضة في الكتل الهوائية.

وأضافت غانم لـ"مصراوي"، أن درجات الحرارة اليوم وغدًا على القاهرة ستكون 15 درجة نهارًا و7 درجات ليلًا، حيث يكون الطقس بارد على السواحل الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد البرودة على كل المناطق خلال ساعات الليل، حيث يصل الطقس للبرودة القارصة والصقيع.

وأكدت أنه يوجد أمطار الآن على مطروح والإسكندرية، وتتواجد فرص الأمطار طوال اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويوجد فرص لسقوط أمطار على القاهرة أيضًا.

وأوضحت إلى أن الطقس سيستمر على هذا النحو اليوم وغدا، لكن بداية من الأربعاء المقبل سيكون هناك مزيد من انخفاض الحرارة والتى تسجل على القاهرة 13 درجة نهارا و5 درجات ليلا.

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