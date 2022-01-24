التغيرات المناخية.. تقرير حكومي يتوقع أزمة في إنتاجية المحاصيل الزراعية باستثناء القطن

كتب- محمد نصار:

بين تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستقبل المحاصيل الزراعية فيظل التغيرات المناخية التي تشهدها مصر والعالم.

وقال التقرير إن الزراعة أسهمت بما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري.

وبما أن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية.

ومن المرجح أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات شاسعة من الدلتا مما سيزيد من احتمالية أن تصبح الأراضي الزراعية الحالية غير مناسبة للإنتاج الزراعي.

وسيكون لدرجات الحرارة المتزايدة ولأنماط هطول الأمطار المتغيرة تأثيرات مختلفة في المحاصيل الرئيسية بمصر، فعلى سبيل المثال، قد ترتفع حاصلات القطن بنحو 30% بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع مما

سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11 إلى 36% على مدار نفس الأفق الزمني.

وقد تتأثر أيضا الحاصلات الزراعية نتيجة تغير مسببات الأمراض النباتية لتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تشهد إنتاجية المحاصيل في مصر انخفاضا كبيرا باستثناء محصول القطن.

القمح

توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول القمح بنسبة 15% بحلول عام 2050 كما توقع التقرير وصول النسبة إلى 36% عام 2100.

الأرز

توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول الأرز بنسبة 11% بحلول عام 2050.

الذرة

توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول الذرة بنسبة تتراوح بين 14% و19% بحلول 2050 ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 20% بحلول 2100.

فول الصويا

توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول فول الصويا بنسبة 28% بحلول عام 2050.

الشعير

توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول الشعير بنسبة 20% بحلول عام 2050.

القطن

توقع التقرير ارتفاعا في إنتاجية محصول القطن بنسبة 17% بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن تصل زيادة الإنتاج إلى 31% عام 2100.

البطاطس

يتوقع لمحصول البطاطس بحلول عام 2050 أن تتراجع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.3%، في حين يوجد سيناريو آخر لإنتاجية محصول البطاطس بحلول عام 2100 يتوقع زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 0.2% و2.3%.