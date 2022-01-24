اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر ومواقع البالون الطائر

02:28 م الإثنين 24 يناير 2022
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كتب - محمد عبيد:

قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، رئيس اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية والوفد المرافق له، بجولة تفقدية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بمطار الأقصر الدولي، استمراراً للجولات المستمرة للجنة، تنفيذا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وتفقدت اللجنة، صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات، وبرج المراقبة والأرصاد الجوية، وقرية البضائع ومنطقة الأسواق الحرة، والحجر الصحي وغرفة العزل، واطلعت على الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المطبقة داخل وخارج المطار، وعمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات، تزامناً مع توجهات الحكومة المصرية لتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة مستجدات الوضع فيما يخص متحور "أوميكرون"، والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفقدت اللجنة، مواقع البالون الطائر في البر الغربي بالأقصر، لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة فى تشغيل البالون الطائر.

مواقع البالون الطائر الأقصر مطار الأقصر محمد منار وزير الطيران المدني

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