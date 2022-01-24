كورونا.. مصادر: وصول دواء "إيفوشيلد" إلى مصر غدًا

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر مُطّلعة، إنه من المنتظر وصول دواء "إيفوشيلد" الذي أنتجته شركة "أسترازينيكا"، لمرضى كورونا، غدًا الثلاثاء 25 يناير.

كانت هيئة الشراء الموحد تعاقدت مع شركة "أسترازينيكا"، لشراء عقار "إيفوشيلد" وهو تركيبتها الجديدة التي تضم اثنين من الأجسام المضادة طويلة المفعول، لصالح وزارة الصحة والسكان.

ويستخدم عقار "إيفوشيلد" بهدف توفير الحماية للأشخاص المعرضين للخطر الذين قد لا يكتسبون استجابة مناعية كافية بعد تطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19، والمساعدة على منع تطور المرض إلى حالات شديدة في حال الإصابة بالفيروس.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المقرر وصول 15 ألف جرعة من العقار تمثل المرحلة الأولى من التعاقد، من إجمالي 50 ألف جرعة تعاقدت عليها مصر مع الشركة.

وأكدت المصادر أن باقي مراحل التعاقد تصل تباعًا وبشكل تدريجي.

وحصل العقار على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19.

ويستخدم عقار "إيفوشيلد" بهدف توفير الحماية للأشخاص المعرضين للخطر الذين قد لا يكتسبون استجابة مناعية كافية بعد تطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19، والمساعدة على منع تطور المرض إلى حالات شديدة في حال الإصابة بالفيروس.

وأكدت الشركة أن العقار الجديد سوف يساعد من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة على تكوين أجسام مناعية لمقاومة كورونا، وسيكون بديلًا للقاح بالنسبة إلى الفئات التي تحصل على أدوية مثبطة للمناعة مثل من يحصلون على علاج كيماوي أو من يزرعون أعضاء.

ويواجه حوالي 2% من سكان العالم مخاطر متزايدة نتيجة عجز الجسم عن توليد الاستجابة المناعية الكافية للتطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19.

ويشمل ذلك مرضى سرطان الدم وأنواع السرطان الأخرى ممن يتلقون العلاج الكيماوي؛ ومرضى غسيل الكلى؛ والذين يتناولون الأدوية بعد عمليات زراعة الأعضاء أو الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة لإصابتهم بأمراض منها التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت تحليلات تجربة سريرية، أن جرعة قدرها 600 ملليجرام من عقار "إيفوشيلد" وتعطى عبر حقنة عضلية، كافية لتقليص خطر تطور الإصابة إلى مراحل خطرة أو الوفاة (لأي سبب) بنسبة 88%، مقارنة بالمصابين بأعراض كوفيد-19 منذ ثلاثة أيام أو أقل وتلقوا جرعات وهمية من ضمن نفس التجربة.

ومن المقرر أن يتم شراء كميات من الدواء لصالح وزارة الصحة التي تطرحها بالمستشفيات، إذ أن العقار لن يتوافر في الصيدليات العامة.

اقرأ أيضًا:

تعاقدت عليها مصر.. تفاصيل 3 أدوية واعدة لعلاج مصابي كورونا