التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

12:56 م الجمعة 21 يناير 2022
التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

الطقس

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كتب – أسامة علي:

كشف مركز التنبؤ بالفيضان، توقعات حالة سقوط الأمطار، خلال الـ3 أيام المقبلة، على محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان صادر عن مركز التنبؤ بالفيضان، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار على هذه المناطق، على النحو التالي:

الجمعة 21 يناير

من المتوقع عدم سقوط أمطار

السبت 22 يناير :

قد تتعرض مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية الغربية والشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1: 3 مم.

الأحد 23 يناير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 15 مم وتتعرض محافظات الوجه البحري وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1: 5 مم وقد تصل إلى القاهرة.

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