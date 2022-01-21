تحذير من الصحة بسبب "أوميكرون": يختلف عن متحورات كورونا لهذه الأسباب

11:20 ص الجمعة 21 يناير 2022
تحذير من الصحة بسبب "أوميكرون": يختلف عن متحورات كورونا لهذه الأسباب

أرشيفية

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كتب – أسامة علي:

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من العدوى.

وقالت الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، إن متحور أوميكرون يختلف عن بقية متحورات فيروس كورونا، من حيث الأسباب التالية:

- ينتقل أسرع بين الأشخاص.

- يؤدي إلى أعراض إصابة شديدة عند غير المطعمين.

- اللقاح فعال في الوقاية من الأعراض الشديدة عند الإصابة.

وطالبت وزارة الصحة، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لحمايتك وحماية من حولك، مع التأكيد على ضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا من خلال الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

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