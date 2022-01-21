أيمن أبو عمر خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأنصاري بكفرالشيخ

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأنصاري بقرية نشرت مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، حول ضوابط بناء الأسرة، ويتلو القرآن الشيخ قطب الطويل.

شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فلسفة مشروع صكوك الإطعام مؤكدًا أنه عمل وطني وشرعي وإنساني بامتياز.

وقال وزير الأوقاف، إن المشروع يدخل الفرحة والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، بعد النجاح الكبير لمشروع صكوك الأضاحي العام الماضي، تجمع ما يزيد عن 140 مليون جنيه، تُرجمت إلى 1453 طن لحوم أضاحي.

وأشار إلى أن مشروع صكوك الإطعام يبدأ في فبراير المقبل بحوالي 1000 طن لحوم من باب البر بالوزارة، على أن يتم توزيع 100 طن منها كل شهر، على الأسر الأولى بالرعاية

وأشار إلى أن مشروع صكوك الأضاحي يتميز هذا العام بإضافة اللحوم البلدية إلى جانب السودانية والتي تمتاز بجودة عالية، بقيمة الصك هذا العام 2200 جنيه، بزيادة في سعر الصك هذه السنة بنسبة 10 % عن العام الماضي، وبلغت قيمة الصك 2100 جنيه، مشيرًا وأن الوزارة خصصت 10 آلاف صك من اللحوم البلدي سعر الصك 3800 جنيه للراغبين في ذلك. ​