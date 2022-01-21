وزيرة البيئة تلتقى مدير مركز "إيكاردا" وتبحث التعاون المشترك فى مجال التغيرات المناخية

كتب - محمود مصطفى:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور على أبو سبع مدير عام المركز الدولى للبحوث الزراعية فى الأراضى الجافة (إيكاردا) والوفد المرافق له وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال تغير المناخ بحضور القيادات المعنية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأكدت ياسمين فؤاد، تطلع وزارة البيئة إلى دعم التعاون مع إيكاردا والتنسيق مع السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير لتقديم مقترحات دعم مصر فى مجال تغير المناخ، مشيرة إلى أنه تم العمل على هيكلة مؤسساتنا طبقا لخطة العمل الخاصة بمؤتمر تغير المناخ COP27 والذي تستضيفه مصر هذا العام ونعمل على وضع بعض المبادرات التي تربطنا بشركاء آخرين بعد تحليل ومراجعة المبادرات التي ظهرت من نتائج مؤتمرات الأطراف والتي ظهرت أيضا في جلاسكو وقرارات cop26.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر قامت بالانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضع ملخص للخمسة أهداف التي سنعمل عليها في هذه الاستراتيجية حول التكيف والتخفيف والتغير المناخي والتمويل، مؤكدة على إمكانية التعاون المشترك خاصة فيما يخص الاختراعات والأبحاث العلمية وهو ما ترتكز عليه هذه الاستراتيجية.

وأضافت وزيرة البيئة أننا نضع المشروعات الخاصة بمكون الزراعة كجزء من التكيف وتطوير خطط عملها التي ستكون متاحة لمصر وهذه المشروعات سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة بما يتوافق مع أولويات المشروعات التي تناسب التغيرات المناخية وتهدف الي التمويل طويل الأمد لمصر، ونسعى إلى الربط بين العلم والأبحاث العلمية والاقتصاد والاستثمار، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع إيكارد فى أى مشاريع قائمة على تلك المحاور.

من جانبه أكد د. على أبو سبع على تطلع إيكاردا فى استمرار التعاون الإنمائي والبحثي فى مصر من خلال وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بغرض مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة.

وأضاف أبو سبع أن المركز يعمل على الأبحاث الزراعية في الأماكن الجافة وفى مجال تحسين كفاءة استخدام وإدارة المياه في المزارع ودراسة أساليب جديدة مطورة في هذا المجال إضافة إلى إنتاج البذور والمحاصيل الزراعية والتى تتوافق مع التغيرات المناخية.