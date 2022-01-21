حدث ليلاً| دعم حكومي عاجل لسائق التاكسي المحترق.. بايدن يصعد في تهديد روسيا

07:34 ص الجمعة 21 يناير 2022
حدث ليلاً| دعم حكومي عاجل لسائق التاكسي المحترق.. بايدن يصعد في تهديد روسيا

أرشيفية

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حدث ليلا توجيه رئاسي صاحب التاكسي المحترق بايدن وبوتين

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