حدث ليلاً| دعم حكومي عاجل لسائق التاكسي المحترق.. بايدن يصعد في تهديد روسيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة تقدم الدعم اللازم لسائق التاكسي المُحترق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإغاثة المواطن سليمان حسين سليمان حسن، وشراء سيارة جديدة له، إثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة (تاكسي) في محافظة الجيزة.

بايدن يصعد في لهجته التهديدية ضد روسيا بسبب أوكرانيا

حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، من أي تحرك روسي عسكري تجاه أوكرانيا، قائلاً إن أي هجوم روسي سوف يُقابل برد اقتصادي حاد ومنسق، "قد ناقشته بالتفصيل مع حلفائنا".

البحوث الفلكية: مصر تسجل زلازلًا كل يوم.. وألف زلزال وقعت في 2021

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر تسجل زلازل بشكل يومي، وسجل العام الماضي، ألف زلزال.

انفجار أوسيم.. أسرة من 5 أفراد تصارع الموت داخل المستشفى

حصل "مصراوي" على أسماء مصابي حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل لعبة بأوسيم شمال المحافظة.

"الاقتراض مفيد".. وزير المالية: "اقترضنا عشان نوصل الغاز في البيوت والناس تبقى مرتاحه"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر يولد بها 2 مليون طفل سنويًا، يحتاجون إلى تعليم جيد وفرص عمل، ومشروعات جديدة تستدعي زيادة التمويل، مضيفًا: "انا مولت بالاقتراض لمشاريع ليها بعد تنموي يعني اية لو اقترضت عشان اوصل الغاز الطبيعي، انا اقتضرت وبقلل من استيراد غاز البوتجاز اللي بجيبه بالعملة الصعبة يبقى الاقتراض مفيد، واقتضرت عشان مشروع الغاز الطبيعي يكمل ادي تاني فايدة، واقترضت عشان اوصل الغاز الطبيعي في البيوت عشان الناس تبقى مرتاحه".

السعودية تعلن خططا لتحويل بعض قصورها التاريخية إلى فنادق سياحية فاخرة

أعلنت السعودية خططا لتحويل مجموعة من القصور التاريخية إلى فنادق فاخرة.

الطقس غدًا الجمعة.. شديد البرودة والحرارة على القاهرة 7 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الجمعة على كافة الأنحاء.

انفجار ماسورة غاز داخل عقار بالنزهة

سمع دوي انفجار هزَّ منطقة النزهة بمحافظة القاهرة مساء الخميس، مما أثار رعب الأهالي الذين هرعوا لاكتشاف مصدر الصوت.

لبنان: انحسار العاصفة "هبة" بالتزامن مع موجة صقيع

بدأت العاصفة الثلجية "هبة" HIBA التي يتعرض لها لبنان في الانحسار اليوم مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة مع تساقط الثلوج على ارتفاع منخفض والحق اضرارا بالأراضي الزراعية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والبلديات ووزارة الأشغال جهودها في إعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج على مدار اليومين الماضيين.

رئيس جمعية رجال الأعمال: كوريا الجنوبية من أكبر دول العالم تصديرًا لبراءات الاختراع

المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الاعمال، إن أول زيارة منذ 16 عاما لرئيس كوريا الجنوبية للدولة المصرية وهي مهمة جدًا.