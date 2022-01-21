الارتفاع متواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

12:11 ص الجمعة 21 يناير 2022
الارتفاع متواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

فيروس كورونا

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كورونا.. لحظة بلحظة

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وفيات اليوم

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متعافون اليوم

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