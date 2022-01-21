"خطة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بسوهاج

(مصراوي):

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن عدم القيام بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى (الحما- جزيرة طما-السكساكة- فاو غرب) التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، وذلك رغم قيام الدولة بادراج قرى مركز طما ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى قاربت على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها بجميع قرى طما.

وكان النائب مصطفى سالم، أشار في طلب الإحاطة إلى أن القرى الأربعة كانوا مدرجين للتنفيذ ضمن خطة تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلا أن الوكالة اعتذرت عن الاستمرار في تمويل مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأربعة على الرغم من أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي لخدمة قطاع كبير من المواطنين أبناء هذه القرى.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والشركة القابضة المياة قد خاطبت الجهات المعنية لتوضيح موقف القرى الأربعة من مشروع الصرف الصحي وأن الوكالة الأمريكية للتنمية اعتذرت عن التنفيذ وأنه لابد من إدراج هذه القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى قاربت على الانتهاء خلال مرحلتها الأولى بطما مما يجعل أمر تنفيذ المشروع أكثر صعوبة حال انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة بطما دون البت فى موقف القرى الأربعة.