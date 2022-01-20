تحذير لهؤلاء الأشخاص.. الصحة تكشف الاختلاف بين أوميكرون وباقي متحورات كورونا

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة الصحة والسكان إن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا يختلف عن بقية متحورات الفيروس.

وأضافت الصحة، في بيان، اليوم الخميس: يختلف متحور أوميكرون عن بقية متحورات فيروس كورونا حيث إنه ينتشر أسرع بين الأشخاص ويسبب أعراض شديدة لغير المطعمين.

وتابعت الوزارة: اللقاح فعّال في الوقاية من العدوى..

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