تحذير لهؤلاء الأشخاص.. الصحة تكشف الاختلاف بين أوميكرون وباقي متحورات كورونا
كتب- محمد نصار:
قالت وزارة الصحة والسكان إن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا يختلف عن بقية متحورات الفيروس.
وأضافت الصحة، في بيان، اليوم الخميس: يختلف متحور أوميكرون عن بقية متحورات فيروس كورونا حيث إنه ينتشر أسرع بين الأشخاص ويسبب أعراض شديدة لغير المطعمين.
وتابعت الوزارة: اللقاح فعّال في الوقاية من العدوى..
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