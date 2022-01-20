الطقس غدًا الجمعة.. شديد البرودة والحرارة على القاهرة 7 درجات

10:36 م الخميس 20 يناير 2022
الطقس غدًا الجمعة.. شديد البرودة والحرارة على القاهرة 7 درجات

الطقس

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الجمعة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان: من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية نهارا شديد البرودة ليلا.

وأشارت الهيئة، إلى ظهور الشبورة المائية صباحا على كافة الأنحاء، على أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 7 درجات ليلا.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على النحو التالي:

4

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار الشبورة

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