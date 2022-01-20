بعد توجيهات السيسي.. "عمال مصر" يطالب بتقليل الكثافة في القطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

ثمن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليل الكثافة في الأماكن ذات الكثافات البشرية العالية مثل المصالح الحكومية والجامعات والمدارس وغيرها من الأماكن العامة والخدمية.

وقال البدوي، في تصريحات اليوم، إنّ الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المصريين من وباء كورونا، خوصاً وأنّ العالم يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت الدول منذ أكثر من عامين قادمة من مدينة ووهان الصينية.

وناشد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال ذات الكثافة البشرية العالية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير المهمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا في هذه الأثناء، ولا سيما أن أعداد الإصابات وفقًا للبيانات والاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تؤكد أن الإصابات في حالة زيادة مستمرة.

وطالب البدوي، بضرورة اتباع توجيهات الرئيس السيسي بتقليل الكثافة، كون هذا الأمر مهم في هذا التوقيت للحد من انتشار فيروس كورونا، وخصوصا في صورته الجديدة متحور أوميكرون، وهو الأكثر انتشارًا عن سابقيه حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

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