تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة تقدم الدعم اللازم لسائق التاكسي المُحترق

08:38 م الخميس 20 يناير 2022
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة تقدم الدعم اللازم لسائق التاكسي المُحترق

حياة كريمة تقدم الدعم اللازم لسائق التاكسي المُحتر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإغاثة المواطن سليمان حسين سليمان حسن، وشراء سيارة جديدة له، إثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة (تاكسي) في محافظة الجيزة.

وبحسب بيان للمبادرة اليوم الخميس، توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة للاستعلام عن حالته حيث تبين أنه يعول أسرته والمكونة من أربعة أفراد بالإضافة إلى والدته والمقيمة معه، كما تبين أنه أب لطفلين الأول طالب في معهد التمريض والثانية طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وكانت سيارته الأجرة هي مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلة، كما تعرض المواطن لصدمة كبيرة عقب احتراق سيارته، وعلي الفور تواصلت مؤسسة حياة كريمة مع السائق وابلاغه بشراء تاكسي جديد له وجاري العمل على إنهاء كافة الإجراءات تعويضاً له ولأسرته عن حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة مؤخراً.

وأضاف البيان: "يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات في مختلف محافظات الجمهورية وتلبيةً لاحتياجاتهم، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين".

احتراق تاكسي حياة كريمة الرئيس السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1379

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

1599

متعافون اليوم

403990

إجمالي الإصابات

22238

إجمالي الوفيات

337627

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل التعليم: تأجيل الامتحانات للطالب المصاب بكورونا بعد إجازة الترم الأول

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا