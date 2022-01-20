متحور أوميكرون.. الصحة: لا يوجد ما يستدعي إغلاق المدارس والجامعات



كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إنه لا يوجد ما يستدعي إغلاق المدارس أو الجامعات في الوقت الراهن.

وأضاف المصدر لمصراوي، إنه رغم انتشار إصابات متحور أوميكرون، فهناك سيطرة على المرض في مصر، متابعًا: "70% من الحالات بدون أعراض، أو تعاني من أعراض طفيفة للغاية".

وشدد على أنه "لا يوجد أي مبرر لاتخاذ إجراءات الغلق، وسيتم تطبيق توجيه الرئيس السيسي بتقليل الكثافات غير الضرورية".

وأوضح المصدر أن نسب إشغال المستشفيات لا تزال منخفضة، ومن المتوقع زيادة نسبتها خلال الفترة المقبلة "بنسبة طفيفة" مع ارتفاع أعداد الإصابات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه أمس، الحكومة بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد السيسي على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاما كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمي.

وأكد أهمية اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن، وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.