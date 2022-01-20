فرص سقوط أمطار وتكوُّن للثلوج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأسبوع المقبل طقس بارد نهارًا علي القاهـرة الكبـرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

ويشهد يوم غدٍ الجمعة 21 يناير 2022، وجود شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى و الوجـــه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد يوم السبت 22 يناير، وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطـــرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى و الوجـــه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الأحد 23 يناير، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أما الاثنين 24 يناير، فيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 : 40% تقريبا( على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء 25 يناير، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 : 40% تقريبا( على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يأتي هذا فيما يشهد يوم الأربعاء 26 يناير 2022 أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي: