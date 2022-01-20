حدث في 8 ساعات| حالات إلغاء بطاقات التموين وتحذير من طقس الجمعة وفرص عمل بالجيزة

الطقس في 24 ساعة.. صقيع وبرودة وأمطار على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تحذير من الأرصار بشأن طقس الجمعة، وبلاغ من الأطباء ضد جريدة خاصة، وإلغاء بطاقة التموين في هذه الحالات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- بعد أزمة الإبراشي.. "الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إحدى الصحف الخاصة

تقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد إحدى الصحف الخاصة حمل رقم 3158 لسنة 2022، متهمة إياها بنشر أخبار كاذبة تسيئ إلى الطب والأطباء المصريين وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية، والتعدي على اختصاصات السلطة القضائية والهيئات التأديبية.

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- الطقس في 24 ساعة.. صقيع وبرودة وأمطار على هذه المناطق

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقًا، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من غدٍ الجمعة 21/1/2022 وحتى السبت 2022/1/22.

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- إلغاء بطاقة التموين في هذه الحالات.. الوزارة تعلن الخدمات المتاحة إلكترونيا

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استخراج بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير حصول المواطنين على خدمات بطاقات التموين.

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- بعد ليلة شديدة البرودة.. الأرصاد للمواطنين: الموجة مستمرة لأسبوع قادم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب ليلة البرودة الشديدة أمس ودرجات الحرارة التي تم تسجيلها.

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- الجيزة تعلن فرص عمل جديدة براتب يبدأ بـ3 آلاف جنيه (اعرف التفاصيل)

أعلنت محافظة الجيزة، توفير مجموعة من فرص العمل في إحدى الشركات الخاصة، برواتب مجزية، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

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