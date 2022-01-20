الصحة: فحص مليون و93 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي

07:23 م الخميس 20 يناير 2022
الصحة: فحص مليون و93 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي

فحص مليون و93 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي

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كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و93 ألف طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 101 ألف و67 طالب، تليها محافظة الجيزة 96 ألف و347 طالب، ثم محافظة البحيرة 79 ألف و477 طالب، ثم محافظة الدقهلية 70 ألف و75 طالب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد ضاحي، إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.

وأشار ضاحي، إلى التدريب المستمر للأطباء ضمن المبادرة بلجان الكبد بالمحافظات على بروتوكولات العلاج، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للطلاب المصابين بفيروس "سي".

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