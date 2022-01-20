رئيس مجلس النواب يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات

07:14 م الخميس 20 يناير 2022
رئيس مجلس النواب يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، بعد زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المُتحدة، حيث عقد جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وتعزيز التنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك، كما شملت الزيارة أيضاً تفقد الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد توجه في زيارة رسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص مجلس النواب المصري على التواصل مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الرؤى معهم سعياً لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في شقها الثنائي.​

حنفي جبالي مجلس النواب الإمارات

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