لميس الحديدي تعلن استئناف برنامجها "كلمة أخيرة" عقب الشفاء من كورونا

06:29 م الخميس 20 يناير 2022
لميس الحديدي تعلن استئناف برنامجها "كلمة أخيرة" عقب الشفاء من كورونا

لميس الحديدي

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(مصراوي):

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، تعافيها من فيروس كورونا والعودة إلى الشاشة مرة أخرى واستئناف حلقات برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه عبر فضائية "ON E".

ونشرت الحديدي تدوينة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي يفيد بعودتها مرة أخرى على شاشة أون في برنامج كلمة أخيرة بعد تعافيها من كورونا.

وكان الإعلامي عمرو أديب، زوج لميس، أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام، مشيرًا إلى أن الأعراض التي أصابتهما بسيطة وخفيفة، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.

لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة فيروس كورونا

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