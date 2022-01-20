تستهدف 2.4 مليون.. الزراعة تطلق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ستطلق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي، السبت المقبل، وتهدف الحملة للقضاء على المرض.

وأوضح رئيس الطب البيطري، في تصريح لمصراوي، إن مرض الجلد العقدي مرض فيروسي شديد العدوى، ينتقل عن طريق البعوض أو الاتصال المباشر ويصيب الأبقار فقط بنسبة تصل إلى 50%، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب فى خسائر اقتصادية كبيرة تتمثل في نفوق الحيوانات الصغيرة وإجهاض الحيوانات العشار والنقص الحاد في إنتاج الألبان.

من جانبه قال عطية مرسي، مدير الطب الوقائي، إن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي، سوف تكون في كامل طاقتها مطلع شهر فبراير بالتنسيق بين الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، ومعهد بحوث الحيوانات.

وأضاف "مرسي"، في تصريح لمصراوي، أن الحملة القومية للتحصين، تستهدف كافة المحافظات خصوصًا ذات الكثافة، بالتنسيق مع المحليات ودور العبادة، لافتًا إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية مارس.

وحذر مدير الطب الوقائي، من شراء ماشية حية مجهولة المصدر، مشددًا على ضرورة عزلها منفصلة لمدة 21 يومًا، وإجراء الفحوص الطبية عليها للتأكد من سلامتها، مطالبًا أصحاب الثروة الحيوانية، التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية، ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم وذلك قبل موسم نشاط المرض.

وتابع: "الهيئة تستهدف تحصين 2 مليون و400 ألف رأس ماشية".

وأشار مدير الطب الوقائي، إلى انتشار فرق الاستجابة السريعة بالوحدات بالمحافظات مدعمة بالأدوات والمطهرات والمنشورات اللازمة، موضحًا أنها على أتم الاستعداد للاستجابة إلى أي بلاغات باشتباه وجود تلك الأمراض.