شيخ الأزهر يعزي الدكتور عبدالمنعم سعيد في وفاة نجله

06:14 م الخميس 20 يناير 2022
شيخ الأزهر يعزي الدكتور عبدالمنعم سعيد في وفاة نجله

الدكتور أحمد الطيب

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كتب- محمود مصطفى:

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه للكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، في وفاة نجله المهندس شادي عبدالمنعم سعيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، دعا فيه شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد الطيب شيخ الأزهر عبدالمنعم سعيد مجلس الشيوخ

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