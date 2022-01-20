وزيري يناقش مع رئيس هيئة التراث الكوري أوجه التعاون المشترك

06:09 م الخميس 20 يناير 2022
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(مصراوي):

استقبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كيم هيون- مو، رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له، بمعبد الكرنك بالأقصر.

وخلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتحفي من حفائر ومشروعات ترميم الآثار وتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية واستخدام التقنية الحديثة في مجال العمل الأثري وتنظيم معارض مؤقتة للآثار وتبادل المنح الدراسية والخبرات في مجال تدريب المرممين والعاملين بالوزارة ومحاربة الاتجار غير المشروع في الآثار.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على حرص المجلس على دعم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال العمل الأثري، مشيرا إلى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

جاء هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية الحالية للرئيس موون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والسيدة قرينته إلى مصر.

الأعلى للآثار مصطفى وزيري هيئة التراث الكوري كيم هيون- مو كوريا الجنوبية

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