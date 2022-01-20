وظائف حياة كريمة.. الإعلان عن فرص عمل في قرى 20 محافظة

كتب- محمد نصار:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، بالتعاون مع وزارة الثقافة، عن فتح باب التوظيف (كأمين مكتبة) وذلك بالمكتبات التي سيتم افتتاحها بمختلف قرى المحافظات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت المؤسسة، إنه سيتم افتتاح عدد كبير من المكتبات في 20 محافظة وهم: سوهاج، أسيوط، البحيرة، قنا، المنيا، أسوان، الأقصر، المنوفية، الفيوم، بني سويف، الجيزة، الوادي الجديد، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، كفر الشيخ.

وسيتم اختيار المرشحين والتواصل معهم استعدادا للمقابلات الشخصية، والتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

المؤهلات المطلوبة:

- مؤهل جامعي مناسب (يفضل من خريجي كلية الآداب قسم مكتبات).

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- ذكور واناث.

- استخدام الحاسب الالي وبرامج الـ office.

- مهارات بيع ممتازة.

- مهارات تواصل ممتازة.

- القدرة على التعامل مع الجمهور باختلاف أعمارهم.

- حسن السير والسلوك.

- الشغف بالقراءة.

- لائق طبيا.

- تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث.

ويمكن إرسال السيرة الذاتية على الايميل (مع ضرورة ذكر اسم محافظتك في عنوان الرسالة) اضغط هنا

ويرجى العلم أن آخر موعد لاستقبال الرسائل هو 15 فبراير 2022.​