بعد ليلة شديدة البرودة.. الأرصاد للمواطنين: الموجة مستمرة لأسبوع قادم

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب ليلة البرودة الشديدة أمس ودرجات الحرارة التي تم تسجيلها.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إن درجة الحرارة الصغرى في محطة أرصاد القاهرة سجلت 9 درجات ونقطة ندى 0 درجة ونسبة رطوبة منخفضة وبالتالي إحساس أعلى ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد أن ذلك يرجع إلى سيطرة مرتفع جوي بقيم ضغطية مرتفع على جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا وتستمر هذه الأجواء على المنطقة لمدة أسبوع قادم.

وبينت تسجيلات درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن والمحافظات تبعا للمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية الحرارة التالية:

1- القاهرة 9 درجات.

2- مطروح 10 درجات.

3- الإسكندرية 9 درجات.

4- مطروح 10 درجات.

5- نخل 1 درجة.

6- كاترين 0 درجة.

7- المنيا 3 درجات.

8- أسيوط 5 درجات.

9- أسوان 4 درجات.​