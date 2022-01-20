"الجواب النبيل".. إصدار بمعرض الكتاب يستعرض حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

كتب- محمود مصطفى:

يعرض مجمع البحوث الإسلامية ضمن جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين كتاب (الجواب النبيل في سكر النهر وتوزيع مياه النيل) للشيخ محمد حسنين محمد مخلوف، حيث يعد أول عمل فقهي مستقل يعرض لقضية تقسيم مياه النيل بصفة خاصة من الوجهة الشرعية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إنه تتضح أهمية هذا الكتاب في كونه كاشفًا - في ضوء الشرع - لعدالة موقف مصر في قضية مياه النيل، ومقررًا حقوق مصر التاريخية فيها، موضحًا بالأدلة القاطعة الأسس الشرعية التي تقوم عليها تلك الحقوق، محددًا المنهج، مرتسمًا الغاية، منبعثًا بالحلول؛ حيث شهدت مصر في أوائل القرن عشرين أول محاولات استعمارية للتأثير على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وإقامة مشروعات خارج حدودها تؤثر على هذه الحقوق، وتهدد حاضرها ومستقبلها.

وأضاف في بيان له، الخميس، أنه قد جاء هذا المصنف في: مقدمة، وقسمين، وقد اتسم القسم الأول بطابع الدراسة التاريخية؛ فشمل ترجمة المؤلف، والتعريف بالمخطوط، وسبب تأليفه، وقضية مشروعات الري في السودان، والموقف منها، كما انتظم مسألة استشارة علماء الدين الإسلامي في مشروعات النيل، وقسمة مياه النيل وأسانيدها لدى المستر كوري، ثم جاء القسم الثاني من الدراسة، والذي انتظم الجانب التحقيقي، والجواب، ثم ذيله المؤلف بالفهارس العلمية التي تخدمه.

أوضح أن الكتاب اتسم بشموله، وحسن عرضه، ودقة مسائله، و انتهاجه المنهج العلمي، وفق خطوات البحث المعتمدة، مع تحقق سهولته، ويسر تناوله؛ حيث إنه لعالم أزهري واسع الأفق، غزير العلم، متعدد المعارف، وهذا ما يبدو واضحًا من خلال صفحات هذا الكتاب إذ يعرض فيه موضوع نهر النيل موضحًا أهمية الماء وضرورته للحياة، كما تطرق للأحكام المتعلقة بتوزيع المياه بشكل عام ومياه الأنهار سيما نهر النيل بشكل خاص.

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