الجيزة: غلق وتشميع مطعم سوري شهير يقدم لحوما فاسدة بالطالبية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية، بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر ودواجن فاسدة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وشن حي الطالبية وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحي الطالبية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية بشارع ترسا بحي الطالبية وذلك بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية.

وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

تأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات والتصدي لمحاولات الغش والتدليس.