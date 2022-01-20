محافظ القاهرة: الاستجابة لـ 99‎ ‎%‎ من منظومة الشكاوي الجماهيرية الموحدة

كتب- محمد نصار:

أشاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بفريق عمل منظومة الشكاوي الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة ترتيب الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية وتحقيقها معدل إنجاز 99% منذ بداية عمل المنظومة في 2011 وحتى الآن بالاستجابة لـ 111136 شكوى، ونسبة 98% من المخطط لعام (2021) بالاستجابة لـ 32117 شكوى بناءً على التقرير المعروض على رئيس الوزراء لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد محافظ القاهرة، دعمه الكامل لفريق العمل بالمنظومة بالمحافظة والمنوط بهم التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة المرتبطة بكافة محافظات الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 خاصة وأن فريق العمل به كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونياً بالتنسيق مع كافة الأحياء والمديريات والجهات المعنية بالمحافظة.

وطالب محافظ القاهرة، فريق العمل بالمحافظة بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على الاستجابة لشكاوى المواطنين وأن تتواكب مع التطورات الحديثة الذي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشاد المحافظ، بالدور المهم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة به شباك لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين تسهيلًا لحصولهم على الخدمات بطريقة سريعة وميسرة، كما تم انشاء صفحة على "الفيسبوك" تحت عنوان "المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة"، لعرض جميع الخدمات والمستندات المطلوبة والرد على جميع الاستفسارات.

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