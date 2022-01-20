رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات بالقاهرة

03:33 م الخميس 20 يناير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، بجولة لتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وتفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة والتجديدات بمختلف المباني، والحجرات السكنية، وتابع أعمال الفرش والتأسيس داخل الغرف، والإدارة الطبية بفرع البنات بمدينة نصر.

وطالب رئيس الجامعة، الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ ليتم استيعاب وتسكين أكبر عدد من الطالبات في بداية الفصل الدراسي الثاني، والذي يبدأ بعد منتصف شهر فبراير 2022م.

وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل للمساحات البينية والبرجولات بين المباني السكنية.​

الدكتور محمد المحرصاوي جامعة الأزهر المدينة الجامعية بمدينة نصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1379

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

1599

متعافون اليوم

403990

إجمالي الإصابات

22238

إجمالي الوفيات

337627

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل الامتحانات والدراسة بالترم الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا