رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات بالقاهرة

كتب- محمود مصطفى:

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، بجولة لتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وتفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة والتجديدات بمختلف المباني، والحجرات السكنية، وتابع أعمال الفرش والتأسيس داخل الغرف، والإدارة الطبية بفرع البنات بمدينة نصر.

وطالب رئيس الجامعة، الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ ليتم استيعاب وتسكين أكبر عدد من الطالبات في بداية الفصل الدراسي الثاني، والذي يبدأ بعد منتصف شهر فبراير 2022م.

وطالب بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل للمساحات البينية والبرجولات بين المباني السكنية.​