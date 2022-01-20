أول تحرك برلماني بشأن اعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، طالبت فيه اعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس وجه اكثر من مرة بأهمية تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال (٠ - ٤ سنوات) وتطوير شخصية متكاملة للأطفال يُراعى فيها قواعد الصحة والتغذية والتعليم ونماء الشخصية، ولذلك كان لزاما أن يكون هناك منهج قومي موحد لكل الحضانات في مرحلة ما قبل رياض الأطفال.

وأضافت: "لا يوجد التزام أو متابعة من جانب الوزارة بشأن مناهج الحضانات ما قبل رياض الأطفال، ولا يوجد منهج موحد، فكل حضانة تقدم ما لديها دون التزام بمنهج قومي موحد"، وهذا يستلزم التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير الحضانات وزيادة أعدادها على مستوى الجمهورية مع إعداد معايير للجودة تعتمد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وطالبت البرلمانية، بإعادة النظر في توحيد المناهج لهذه الحضانات من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر، من خلال تبني معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة في الحضانات من خلال التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الإبتدائية، واعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن، وأن يكون هناك تنسيق ومتابعة من وزارة التضامن، والتفتيش على الحضانات للتأكد من تطبيق المنهج الموحد.​