أول تحرك برلماني بشأن اعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال

03:31 م الخميس 20 يناير 2022
أول تحرك برلماني بشأن اعتماد منهج موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال

النائبة منى عبدالله

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، طالبت فيه اعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس وجه اكثر من مرة بأهمية تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال (٠ - ٤ سنوات) وتطوير شخصية متكاملة للأطفال يُراعى فيها قواعد الصحة والتغذية والتعليم ونماء الشخصية، ولذلك كان لزاما أن يكون هناك منهج قومي موحد لكل الحضانات في مرحلة ما قبل رياض الأطفال.

وأضافت: "لا يوجد التزام أو متابعة من جانب الوزارة بشأن مناهج الحضانات ما قبل رياض الأطفال، ولا يوجد منهج موحد، فكل حضانة تقدم ما لديها دون التزام بمنهج قومي موحد"، وهذا يستلزم التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير الحضانات وزيادة أعدادها على مستوى الجمهورية مع إعداد معايير للجودة تعتمد من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وطالبت البرلمانية، بإعادة النظر في توحيد المناهج لهذه الحضانات من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر، من خلال تبني معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة في الحضانات من خلال التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الإبتدائية، واعتماد منهج قومي موحد لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالحضانات التابعة لوزارة التضامن، وأن يكون هناك تنسيق ومتابعة من وزارة التضامن، والتفتيش على الحضانات للتأكد من تطبيق المنهج الموحد.​

النائبة منى عبدالله مجلس النواب وزارة التضامن رياض الأطفال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1379

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

1599

متعافون اليوم

403990

إجمالي الإصابات

22238

إجمالي الوفيات

337627

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل الامتحانات والدراسة بالترم الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا