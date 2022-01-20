الطقس غدا.. برودة شديدة والحرارة 7 على القاهرة في هذا التوقيت

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنه يسود غدا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه توجد شبورة مائية صباحا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى تصل لسبع درجات على القاهرة ليلا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا، تكون كالتالي:​