استهلكنا 61.3 مليون جرعة.. توجيه من الصحة بشأن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا، لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على توافر كافة أنواع اللقاحات، حيث بلغ إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت مصر حتى الأن 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتًا إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و362 ألفًا و576 جرعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح، وذلك وفقًا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين، ضمن إجراءات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المتاحة حاليا يبلغ 70 مليون و 742 ألفًا و 604 جرعات.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير وجه بإطلاق قوافل طبية في مراكز تلقي اللقاحات التي تشهد إقبالًا من المواطنين، كما أشار إلى توافر نقاط التطعيم في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، لافتًا إلى أن الفرق الطبية تقوم بتسجيل بيانات المواطنين المترددين على تلك النقاط، وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم التليفون، ثم يتم التطعيم على الفور، كما ذكر أنه يتم إرسال رسائل للمواطنين على الهواتف فور التسجيل، والتي تحمل كود التسجيل نظرا لأهميته في إثبات التطعيم داخل مصر أو خارجها.​