​السيسي: توافقت مع الرئيس الكوري الجنوبي على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات

01:27 م الخميس 20 يناير 2022
​السيسي: توافقت مع الرئيس الكوري الجنوبي على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات

الرئيس السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رسمي.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، قبل قليل، بقصر الاتحادية، الاتفاق على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على آليات التعاون المشترك بين البلدين وكذلك مواصلة آلية التشاور السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية".

وأضاف الرئيس السيسي: "أعربت عن تطلعي لجذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر، مع التزامنا بتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات الكورية في مشروعات البنية الأساسية والطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي اتصالاً بعملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم إنجازه في هذا الإطار".​

السيسي قصر الاتحادية كوريا الجنوبية مشروعات البنية الأساسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1379

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

1599

متعافون اليوم

403990

إجمالي الإصابات

22238

إجمالي الوفيات

337627

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بيانات الصحة تكشف 3 أعراض نادرة عند الإصابة بمتحور أوميكرون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا