​السيسي: توافقت مع الرئيس الكوري الجنوبي على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات

كتب- مينا غالي:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رسمي.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، قبل قليل، بقصر الاتحادية، الاتفاق على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على آليات التعاون المشترك بين البلدين وكذلك مواصلة آلية التشاور السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية".

وأضاف الرئيس السيسي: "أعربت عن تطلعي لجذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر، مع التزامنا بتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات الكورية في مشروعات البنية الأساسية والطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي اتصالاً بعملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم إنجازه في هذا الإطار".​