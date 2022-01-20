"البحوث الإسلامية": قوافل توعية داخلية تجوب محافظتي القاهرة والدقهلية

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية" يلتقي المشاركين في دورة "التعامل مع

كتب- محمود مصطفى:

نظمت منطقة وعظ القاهرة قافلة توعوية إلى مناطق متنوعة داخل مدينة القاهرة الجديدة؛ ضمن فعاليات التوعية المجتمعية الشاملة التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية لتوعية الناس بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري والمفاهيم المرتبطة بهذه القضايا بما يدعم جانب الوعي في المجتمع ويقلل من انتشار الفهم المغلوط بين الناس.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية في بيان له، الخميس، أن أعضاء القافلة أجروا زيارات لمؤسسات وهيئات حكومية، ودور رعاية اجتماعية ومستشفيات، تناولوا خلالها الحديث عن القيم الأخلاقية والمجتمعية، وسبل ترسيخها في المجتمع، والتوعية بالعديد من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة ومبسطة.

والتقى أعضاء القافلة خلال جولتهم عددًا من المسئولين في جهاز المدينة لبحث التعاون المشترك وتنسيق تنفيذ برامج التوعية في الأماكن المختلفة داخل المدينة.

ونظمت منطقة وعظ الدقهلية قافلة توعوية داخلية إلى مركز ومدينة طلخا، ضمت عددًا من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف؛ وقام خلالها أعضاء القافلة بزيارة دار تحسين الصحة النسائية بـ"طلخا"، ودار الصفا للأيتام، وبعض المؤسسات والمصالح الحكومية.