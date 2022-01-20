الوطنية للإعلام: صرف علاوات 2017 و2018 خلال يناير الجاري

كتب- مينا غالي:

أنهت الإدارات المالية المختصة بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام كافة الإجراءات اللازمة لصرف علاوات عامي 2017 و2018 وشهر من 2019 للعاملين في مواعيد صرف المرتبات من خلال منظومة الدفع الإلكتروني في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، تجرى تجهيزات وإجراءات لإضافة عدد من العلاوات على المرتب الأساسي خلال الشهر القادم، فضلا عن الانتهاء من إجراءات صرف مستحقات نهاية الخدمة لاستلام الشيكات الخاصة للمحالين على المعاش للمتبقي من نوفمبر وجزء من ديسمبر 2018، ويتم بشكل عاجل توفير الموارد المالية اللازمة لصرف المتبقي من ديسمبر 2018.

وأكدت الوطنية للإعلام للعاملين بها على أن كافة المستحقات من علاوات ومكافآت نهاية الخدمة وترقيات وتسويات وتنفيذ لائحة مالية موحدة يتم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها بشكل عاجل.

وأشارت الهيئة الوطنية للإعلام إلى ما يثار مؤخرا حول طلب شئون العاملين بمختلف القطاعات بيانات العاملين بها، فهي إجراءات تحديث بيانات للعاملين معتادة جاءت بناء على طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفكرة النقل لجهات أخرى تأتي بتقديم طلب من الموظف حسب رغبته للنقل لأية جهة ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.​